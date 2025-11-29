Победителями конкурса «Большая перемена» стали 9 юных дончан

Девять учащихся учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Ростовской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Победители “Большой перемены” стоят на пороге новых возможностей. Участие студентов СПО в конкурсе служит импульсом для их профессионального роста, ведь именно они станут основой кадрового потенциала ключевых секторов экономики. Нельзя не отметить роль наставников-педагогов, усилиями которых из года в год раскрываются таланты», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Финальный этап конкурса состоялся в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 600 ребят из 63 регионов нашей страны. Добавим, что по итогам состязаний еще 16 конкурсантов из Ростовской области стали призерами. Как отметил Президент России Владимир Путин, тема этого сезона «Большой перемены» — «От мечты к свершениям».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.