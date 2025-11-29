Победителями конкурса «Большая перемена» стали 9 юных дончан

«Победители “Большой перемены” стоят на пороге новых возможностей. Участие студентов СПО в конкурсе служит импульсом для их профессионального роста, ведь именно они станут основой кадрового потенциала ключевых секторов экономики. Нельзя не отметить роль наставников-педагогов, усилиями которых из года в год раскрываются таланты», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.