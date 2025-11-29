В России создали два новых сорта арахиса для уменьшения зависимости от импорта

Как отметили в ВИР, особое внимание в исследовании уделено гену cus, который отвечает за синтез кукумопина — вещества, участвующего в защите растения и, вероятно, влияющего на его устойчивость. «В ходе работы впервые в России была определена тканеспецифичность экспрессии этого гена, выявлен полиморфизм его нуклеотидной последовательности у разных образцов. Все выявленные аллели гена cus депонированы в международной базе NCBI — теперь их могут использовать ученые по всему миру. Впервые для арахиса показана экспрессия этого гена», — сообщили в пресс-службе.