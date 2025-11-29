Смольный начал подготовку к масштабному ремонту Невского проспекта

Проект предусматривает ремонт дорожного покрытия на участке от площади Восстания до Александро-Невской лавры и полное обновление тротуаров на всём протяжении проспекта. Работы разделены на три этапа: первый включает 2410 метров от набережной Мойки до канала Грибоедова, второй — 850 метров от канала Грибоедова до Михайловской улицы, третий — 1355 метров от Дворцовой площади до набережной Мойки.