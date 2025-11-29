Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлогорске планируется открытие новой женской консультации

Уже проведен ремонт в помещении и закуплено оборудование.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске в декабре планируется открытие новой женской консультации на базе Межрайонной больницы № 1. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Уже проведен ремонт и закуплено оборудование в рамках национального проекта “Семья”. Женщины здесь также смогут получить консультацию психолога, планируется организация школы материнства — образовательных и практических занятий для будущих мам и женщин с детьми», — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области, министр социальной политики Анжелика Майстер.

В России появится регистр, который будет содержать данные о беременных женщинах.