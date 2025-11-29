В Светлогорске планируется открытие новой женской консультации

В Светлогорске в декабре планируется открытие новой женской консультации на базе Межрайонной больницы № 1. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Уже проведен ремонт и закуплено оборудование в рамках национального проекта “Семья”. Женщины здесь также смогут получить консультацию психолога, планируется организация школы материнства — образовательных и практических занятий для будущих мам и женщин с детьми», — отметила заместитель председателя правительства Калининградской области, министр социальной политики Анжелика Майстер.
