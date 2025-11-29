Ричмонд
Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью до 9 марта 2026

Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши приняли решение о продлении ограничений на полеты вдоль границы с Республикой Беларусь и Украиной. Как пишет ТАСС, решение Польского агентства воздушного транспорта будет действовать как минимум до 9 марта 2026 года.

Отметим, что ограничения были введены 10 сентября 2025 года, когда в воздушное пространство Польши со стороны Беларуси и Украины проникли около двадцати неизвестных беспилотников.

Ограничения означают фактический запрет на полеты гражданских беспилотников и малой авиации в ночное время вдоль границы с этими странами.