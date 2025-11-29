Ричмонд
В микрорайоне Мурманска построят современный фельдшерско-акушерский пункт

Получать медпомощь в нем будут свыше 470 человек.

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в микрорайоне Дровяное в Мурманске при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Лечебное учреждение оснастят всем необходимым оборудованием. Там пациенты будут получать первичную, доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, проходить профилактические осмотры и экспертизу временной нетрудоспособности. К новому ФАПу прикрепят свыше 470 человек. Завершить работы по возведению модульной конструкции медпункта планируют до 30 ноября.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.