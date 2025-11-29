Какие театральные премьеры ждут самарцев до конца года

6 декабря Самарский художественный театр отметит своё 30-летие. К юбилею приурочена премьера спектакля «Лекарь поневоле» (18+) по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главного героя Сганареля случайно принимают за известного врача, и он легко входит в новую роль. Попутно персонаж совершает добрые поступки и стремительно богатеет — пациенты щедро платят ему за лечение. Ставит спектакль Максим Меламедов — один из самых востребованных режиссеров России. Ранее он ставил в СХТ «Чудо святого Антония». По словам художественного руководителя театра Аллы Набоковой, Меламедову очень понравился самарский театр, поэтому в своём плотном графике он нашёл для него время. Создатели спектакля обещают, что постановка будет искромётной.