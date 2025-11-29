Какие театральные премьеры ждут самарцев до конца года

Мольер, Лесков, Ануй
6 декабря Самарский художественный театр отметит своё 30-летие. К юбилею приурочена премьера спектакля «Лекарь поневоле» (18+) по пьесе Жана-Батиста Мольера. Главного героя Сганареля случайно принимают за известного врача, и он легко входит в новую роль. Попутно персонаж совершает добрые поступки и стремительно богатеет — пациенты щедро платят ему за лечение. Ставит спектакль Максим Меламедов — один из самых востребованных режиссеров России. Ранее он ставил в СХТ «Чудо святого Антония». По словам художественного руководителя театра Аллы Набоковой, Меламедову очень понравился самарский театр, поэтому в своём плотном графике он нашёл для него время. Создатели спектакля обещают, что постановка будет искромётной.
Все билеты проданы на «Леди Макбет» (18+), которая пройдет в театре для детей и молодёжи «Мастерская» 3 декабря. Это драматическая история о страсти, выборе и неизбежной расплате. Постановка сохраняет дух лесковского повествования, при этом предлагая современный взгляд на вечные вопросы морали и человеческой природы. Дополнительный показ назначен на 14 декабря.
17 декабря на сцене «Самарской площади» пройдет премьера старого-нового спектакля «Коломба» (16+). В репертуаре театра он появился в 2008 году, а со сцены сошёл в 2017 году.
«Текст Жана Ануя, конечно, не изменится, — сказал художественный руководитель театра Евгений Дробышев — а вот актерский состав сменился почти полностью. А еще мы переосмыслили саму пьесу, и ее трактовка будет немного другой. Поэтому возвращение “Коломбы” мы назвали премьерой».
По сюжету музыкант Жюльен уходит в армию и просит свою мать — известную актрису — позаботиться о его семье. Свекровь берет невестку Коломбу в театр, и молодой женщине удается там построить успешную карьеру. Так происходит столкновение двух миров: идеального с верой в любовь и честь и мира взрослого, где рушатся все идеалы.
Сказки для детей
В «СамАрте» работают над спектаклем «Звездный мальчик» (6+) по сказке Оскара Уайльда. Ставит художественный руководитель Санкт-Петербургского Городского театра Наталия Лапина. Историю звездного мальчика расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути. А визуально зритель окажется в мистическом средневековом мире с картин Босха и Брейгеля. Это сказка о доброте и покаянии, о справедливости и возмездии, но самое главное — о взрослении души. Премьера состоится 20 декабря.
А Самарский драмтеатр им Горького приглашает на мюзикл для всей семьи «Золушка» (6+). Премьерные показы назначены на неделю с 25 по 31 декабря и со 2 по 4 января. Новая музыкальная сказка — исключительно новогоднее событие, и следующие показы состоятся лишь через год.