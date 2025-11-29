Юбилейный конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет

Молодые учёные, принимая участие в мероприятиях такого масштаба как Конгресс молодых ученых, могут быть в курсе векторов развития страны, вызовов и международных трендов, а также принимать участие в их создании и реализации, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков. Он отметил, что «наука и развитие технологий, появление отечественных технологичных продуктов и выход их на международный рынок — это ключевой приоритет для государства на 10 лет».