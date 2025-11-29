Ричмонд
Мэрия Екатеринбурга объявила войну киоскам с пиротехникой

Киоски с фейерверками будут сносить в Екатеринбурге за три часа.

Источник: Комсомольская правда

В конце ноября на улицах Екатеринбурга появились первые киоски с пиротехникой, которую традиционно покупают горожане к Новому году.

При этом, большую часть таких киосков устанавливают незаконно без сопроводительных и разрешительных документов. В связи с этим, такие киоски подлежат демонтажу.

— Если эта зараза появится на муниципальной земле, то церемоний, как это было в 2024 году, не будет. Три часа — и на вынос, — сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации.

Отметим, что один из таких киосков заметили на проспекте Сахарова в Академическом районе.