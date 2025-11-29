Нижегородцам объяснили, как действовать при перебоях с отоплением

В Роспотребназоре напомнили, что при снижении температуры в квартире ниже нормативной следует обратиться в управляющую компанию или к поставщику тепла — их контакты указаны в квитанции. После обращения должен приехать специалист. Он обязан осмотреть систему отопления, замерить температуру воздуха с помощью шарового термометра и составить акт в двух экземплярах. Один экземпляр остается у жильца. Этот документ необходим для перерасчета или, при необходимости, для обращения в суд. Если специалист не приехал, нужно повторно связаться с обслуживающей организацией и потребовать разъяснений. При отказе — составить письменную претензию в двух экземплярах. Один экземпляр остается у заявителя с подписью и датой принятия. Ответ организация обязана предоставить в течение 10 дней. Если проблему не удается решить, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или территориальное управление Роспотребнадзора.