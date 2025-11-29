В Таганроге скончалась четвертая жертва атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября

Скончалась еще одна жертва массированной атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Таганрога, которая произошла во вторник, 25 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— 76-летняя женщина получила тяжелые ранения утром 25 ноября. Ее доставили в ростовскую больницу. Медики сделали все возможное для стабилизации ее состояния. К сожалению, организм не выдержал — сегодня ранним утром женщина умерла, — рассказал Юрий Борисович.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшей.
— Скорблю вместе с близкими погибших. Семье умершей мы обязательно поможем. Вопрос поддержки семей пострадавших находится на личном контроле.
Теперь число жертв атаки дронов на Ростовскую область 25 ноября дошло до четырех. Это молодая женщина и 18-летний юноша из Таганрога, а также мужчина — житель Неклиновского района. Еще несколько человек получили травмы. Значительный ущерб был нанесен гражданской инфраструктуре.
Сегодня налет беспилотников повторился, но, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Были повреждены многоквартирый дом и общежитие, а также сгорел дом в Таганроге. Еще один дом пострадал в Миллеровском районе.
