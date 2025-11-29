Какую государственную миссию в Крыму выполняет «Артек»

По его словам, главным достижением за 100 лет существования «Артека» является то, что он «сохранен и продолжает работать», при этом в лагере «созданы условия для уникальных результатов».
«И я уверен: что касается “Артека”, то сегодня это действительно символ истинной заботы государства о детях», — сказал Федоренко.
По его словам, большинство артековцев — дети не случайные: путевки они получают как награду за свои достижения.
«Мы специализируемся на детях, которые проактивные. Так сложилось. 90% детей попадают за свои достижения», — рассказал Федоренко в беседе с молодежью, которая прошла в «Точке опоры» на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в рамках культурно-просветительской программы «День Артека» в Севастополе.
При этом порядка 10% — это неотъемлемая часть работы как «государева миссия», подчеркнул Федоренко.
«У “Артека” всегда была миссия государственная: постоянно в “Артеке” находились дети, которым нужна помощь. Это долг. Сейчас это дети из населенных пунктов, находящихся на линии боевого соприкосновения», — поделился директор центра.
Здесь отдыхают ребята из разных регионов, где случаются ЧС, происходят наводнения или бушуют природные пожары, как, например, было с детьми из Якутии, рассказал Федоренко.
По его словам, в «Артек» тогда приезжали маленькие жители из самых дальних населенных пунктов, которые никогда не видели моря, и заходя в него здесь, в Крыму, набирали воду в руки и удивлялись, почему она не голубая, рассказал Федоренко.
«То есть фантастика. И вот “Артек” всегда эту неотъемлемую часть заботы со стороны государства о детях нес», — отметил он.
Сегодня, по его словам, в центре отдыхают 2200 детей, а в течение года его посещают 45 тысяч ребят из разных регионов страны. По словам Федоренко, здесь учат детей главному — дружбе, на основе которой потом можно взрастить более сильное чувство, — любовь, причем как к людям, так и к своей стране. Научить этому нельзя — только воспитать, уверен он.
«И мне кажется, что это одна из миссий “Артека” — не встать в очередном рейтинге где-то, а создать условия для первого прикосновения к патриотизму», — отметил Федоренко.
И хотя в первую очередь «Артек» работает для детей 89 субъектов России, он открыт для международной составляющей, подчеркнул он.
В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» проходит «День Артека». Главные гости — молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит «Артек» уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.