В Орджоникидзе высадили около 3 тысяч молодых деревьев

В поселке Орджоникидзе, что под Феодосией, на выходных прошел «зеленый» субботник. В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в окрестностях высадили сеянцы крымской сосны, сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
Озеленением курортного поселка занимались сотрудники Старокрымского лесоохотничьего хозяйства и местные жители. За один день на площади 2,5 га появилось почти 2,7 тысячи молодых деревьев.
— В 2019 году здесь произошел крупный лесной пожар. Площадь, пройденная пожаром, составила 19 га. В этом году в рамках плановых мероприятий на данной территории на площади 10 га планируется высадить 10 700 сеянцев, — отметил Ким.
На оставшихся девяти гектарах сотрудники лесоохотничьего хозяйства провели санитарную рубку и подготовку почвы. В следующем году и здесь появятся крымские сосны.