Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орджоникидзе высадили около 3 тысяч молодых деревьев

Озеленением территории занимались сотрудники Старокрымского лесоохотничьего хозяйства и местные жители.

Источник: Владимир Ким/тг-канал

В поселке Орджоникидзе, что под Феодосией, на выходных прошел «зеленый» субботник. В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в окрестностях высадили сеянцы крымской сосны, сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.

Озеленением курортного поселка занимались сотрудники Старокрымского лесоохотничьего хозяйства и местные жители. За один день на площади 2,5 га появилось почти 2,7 тысячи молодых деревьев.

— В 2019 году здесь произошел крупный лесной пожар. Площадь, пройденная пожаром, составила 19 га. В этом году в рамках плановых мероприятий на данной территории на площади 10 га планируется высадить 10 700 сеянцев, — отметил Ким.

На оставшихся девяти гектарах сотрудники лесоохотничьего хозяйства провели санитарную рубку и подготовку почвы. В следующем году и здесь появятся крымские сосны.