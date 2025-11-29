Воронежцы отмечают 120-летие известного писателя Гавриила Троепольского

29 ноября Воронеж отмечает 120-летие со Дня рождения писателя Гавриила Троепольского — автора известной на весь мир повести «Белый Бим Черное ухо» (12+). Мэр облцентра Сергей Петрин напомнил, что Гавриил Николаевича одним из первых получил звание почётного гражданина города.
«Сложно найти того, кто не читал трогательную повесть “Белый Бим Черное ухо”. На этой истории о преданности и бесконечной любви собаки к своему хозяину выросло не одно поколение», — написал глава Воронежа.
А скульптуру четвероного друга в парке «Орлёнок» любят жители и гости города. Около Белого Бима в 2021 году установили памятник самому Гавриилу Троепольскому. Место выбрано недалеко от дома, где жил писатель. Накануне Дня рождения Гавриила Николаевича сотрудники управления экологии дополнили скульптурную композицию липой.
В честь Троепольского названа библиотека № 32, где проходит юбилейная декада. В образовательном центре «Траектория» есть музей, посвящённый писателю.
Сергей Петрин призвал соотечественников бережно хранить память о выдающихся людях и делиться фотографиями красочных мест Воронежа.