Воронежцы отмечают 120-летие известного писателя Гавриила Троепольского

А скульптуру четвероного друга в парке «Орлёнок» любят жители и гости города. Около Белого Бима в 2021 году установили памятник самому Гавриилу Троепольскому. Место выбрано недалеко от дома, где жил писатель. Накануне Дня рождения Гавриила Николаевича сотрудники управления экологии дополнили скульптурную композицию липой.