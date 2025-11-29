Нина Данилова: строить фармацевтические заводы на Дону сегодня выгодно

— Институт частно-государственного партнерства — это эффективный инструмент, который нам понятен. У нас уже есть опыт использования такого механизма в строительстве, — пояснил Андрей Грибенюк. — В настоящее время есть проекты, связанные с медициной, которые рассматривают строительство новых фармацевтических заводов в нашей стране.