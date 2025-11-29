Нина Данилова: строить фармацевтические заводы на Дону сегодня выгодно

В Ростове-на-Дону общественники в ходе встречи рассмотрели строительство фармацевтических заводов на территории Ростовской области для замещения импортных лекарств. В пятницу, 28 ноября, в региональном центре ТАСС-Юг прошла пресс-конференция, посвященная сотрудничеству частного капитала с донской медициной. Инициативы представила общероссийская организация «Деловая Россия».
Участниками мероприятия стали председатель Ростовского регионального отделения Андрей Грибенюк и руководитель подкомитета по фармацевтике Нина Данилова. Как отметил Грибенюк, организация готова делиться с властями наработками в сфере медицины.
— Институт частно-государственного партнерства — это эффективный инструмент, который нам понятен. У нас уже есть опыт использования такого механизма в строительстве, — пояснил Андрей Грибенюк. — В настоящее время есть проекты, связанные с медициной, которые рассматривают строительство новых фармацевтических заводов в нашей стране.
По его словам, такие инициативы будут распространяться и на Ростовскую область, хотя сейчас регион проигрывает столичным в сфере частно-государственного партнерства.
Фото: предоставлено пресс-службой «Деловая Россия».
Нина Данилова подчеркнула, что в первую очередь требует финансирования производство жизненно важных лекарств.
— Многие препараты ранее поступали от зарубежных производителей, но эти поставки прекращены. Руководство страны делает все возможное для импортозамещения, и строительство заводов становится одной из самых актуальных тем, — сказала руководитель подкомитета по фармацевтике.
Для продвижения инициативы в регионе уже создан комитет по медицине, куда вошли представители всех видов медицинских услуг. Как пояснил Андрей Грибенюк, работа будет продолжена через диалог с главой регионального минздрава для определения потребностей и возможностей сторон.
