Власти Петербурга составили список рекомендаций по новогоднему оформлению витрин

Сроки размещения декоративных объектов установлены с 1 декабря по 25 января. Цветовая палитра состоит из шести основных цветов, среди них, например, бежевый, бордовый, красный и темно-зеленый. Владельцы заведений и магазинов могут использовать живое озеленение. Рекомендуемые элементы оформления можно комбинировать и сочетать. В КГА уверены, что такой подход поможет создать в Северной столице единую праздничную стилистику и упростит предпринимателям согласование проектов.