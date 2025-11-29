Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти расширили границы ЧС в Таганроге после вражеской атаки 25 ноября

Власти Ростовской области расширили границы чрезвычайной ситуации в Таганроге, введенной после воздушной атаки 25 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Источник: Светлана Камбулова

Вместе с заместителем губернатора Ростовской области Сергеем Бодряковым она встретилась с жителями пострадавших домов. «Выслушали просьбы и пожелания людей», — написала Светалана Камбулова.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили текущую обстановку и определили первоочередные меры по устранению последствий вражеской атаки.

К первоначальным 25 адресным ориентирам, по которым был введен режим ЧС после воздушного удара, добавили еще несколько объектов. Список может быть скорректирован.

Специалисты проводят поквартирный обход в пострадавших домах и оценивают размер ущерба. «Наша задача оперативно назначить выплаты всем пострадавшим», — отметила глава города.

Скончалась 76-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки на Таганрог 25 ноября. За ночь 20 дронов сбили над территорией Ростовской области.