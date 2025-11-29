Спецслужбы Молдовы за три недели вручную уничтожили миллиарды леев: Национальной валюте — 32 года

— Это было в конце мая 1992 года, шла война в Приднестровье. Обстановка была напряженная. И мы начали возить валюту из Франции. В семь часов утра — вылет из Кишинева. Экипаж, несколько человек из Нацбанка и наша опергруппа. Три часа лету до парижского аэропорта Шарль де Голль. Заруливали на какую-то стоянку. Охрана французская: один БТР — слева, другой- справа. Нас встречали местные жандармы, двухметровые ребята. Мы — вооруженные, но из самолета выходили безоружными, оружие оставляли на борту. Самолет был территорией Молдовы, нас не проверяли, штампы в паспорта не ставили. Я знал немного французский. О Молдавии во Франции вообще ничего не знали. Зато встречали нас очень хорошо, дружелюбно. Загружали груз в присутствии представителя Нацбанка Франции. Сначала грузили сотрудники Нацбанка Молдовы, а потом это стали делать французские грузчики. Мы приглашали французов на борт, угощали их нашими винами и шампанским. Пили по чуть-чуть, для приличия. Французам понравилось наше «Советское шампанское»… Валюту грузили в ящики из пятислойной фанеры, очень красивой. За лето 1992 годы мы совершили более двух десятков рейсов. Честно сказать — эти перелеты нам осточертели — мы были выжатыми, как лимон.