В Саратове снесли памятник против семейного насилия

В Саратове снесли памятник против семейного насилия из-за ветхого состояния.

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости. Городские власти объяснили снос памятника против семейного насилия в Саратове значительным разрушением и невозможностью его восстановления, сообщили РИА Новости в администрации Фрунзенского района.

Скульптурная инстанция, символизирующая преодоление насилия и гармонию в семье, была открыта 9 сентября 2010 года в рамках акции «Мир на земле начинается в доме» в сквере на площади Кирова в Саратове. Её сохранили даже после реконструкции и благоустройства площади. На этой неделе местные СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что памятник полностью снесен. Официальные причины сноса не озвучивались.

«Демонтаж инсталляции проведен в связи с значительным разрушением и невозможностью дальнейшего восстановления», — сообщили в администрации Фрунзенского района в ответ на вопрос РИА Новости.

Министерство труда и социальной зашиты области в 2010 году рассказывало об открытии данной инсталляции. Её установили в рамках акции «Мир на земле начинается в доме», которая проводилась министерством и саратовским региональным общественным фондом «Кризисный центр».

Композиция представляет собой небольшие бетонные столбики разной высоты.