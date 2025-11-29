В Саратове снесли памятник против семейного насилия

Скульптурная инстанция, символизирующая преодоление насилия и гармонию в семье, была открыта 9 сентября 2010 года в рамках акции «Мир на земле начинается в доме» в сквере на площади Кирова в Саратове. Её сохранили даже после реконструкции и благоустройства площади. На этой неделе местные СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что памятник полностью снесен. Официальные причины сноса не озвучивались.