На Кубани с начала года более 46 тысяч раз оформили статус самозанятого через «Госуслуги».

Жители Кубани могут открыть бизнес с помощью «Госуслуг». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Онлайн-сервис помогает жителям Кубани быстро и без лишних хлопот решать важные административные задачи, в том числе касающиеся регистрации бизнеса. Одна жизненная ситуация на Госуслугах объединяет в среднем около 17 государственных услуг по принципу “одного окна”», — сообщил и.о. руководителя департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Одна из наиболее востребованных услуг в крае — это оформление статуса самозанятого. С начала 2025 года в регионе ее выполнили более 46 тысяч раз.

«Госуслуги» помогают определиться с формой бизнеса, грамотно подобрать коды ОКВЭД, выбрать оптимальную систему налогообложения и получить электронную подпись. Система изучает сферу деятельности и предлагает необходимые решения. Так, при оформлении перевозок пассажиров на такси портал подскажет, как получить разрешение, а для швейного производства — порекомендует зарегистрировать товарный знак.

Действующим предприятиям сервис поможет, например, записаться в налоговую, зарегистрировать корпоративные сим-карты или оформить выписки.