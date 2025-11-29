Бывший артековец из Омской области погиб в зоне проведения СВО

Сегодня, 29 ноября, в Москаленском районе простились с погибшим в зоне СВО 51-летним Виталием Зуевым. Во время школьной учебы, он, за свои высокие достижения и активное участие в жизни гимназии, дважды поощрялся путевкой в легендарный пионерский лагерь «Артек».
«С прискорбием и болью проводили сегодня в последний путь нашего земляка — ефрейтора Российской армии Зуева Виталия Юрьевича, героически погибшего 03 декабря 2024 года в бою против нацистов при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Виталий Юрьевич родился 20 мая 1974 года в р.п. Москаленки. Учебный процесс проходил в гимназии им. Горького. За время учебы, за активное участие в жизни школы, 2 раза был награжден путевками в международный пионерский лагерь “Артек”. Виталий Юрьевич по зову сердца по контракту ушел защищать Родину из областного центра “Сириус”. Попал в ремонтную роту. На танке выезжал собирать подбитую технику, перетаскивая занимался в ремонтных работах. В 2024 году Виталий со своими сослуживцами участвовал в штурме села Торское. 17 ноября 2024 года он последний раз вышел на связь с родными. После очередного штурма на точку эвакуации не вышел. С 3 декабря 2024 года считался без вести пропавшим», — говорится в некрологе, опубликованном на странице Москаленского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «Вконтакте».
Также в тексте некролога говорится о том, что через полгода, в память о подвиге Виталия Зуева, на фасаде Москаленской спортивной школы будет открыта мемориальная доска, а его портрет займет достойное место на аллее спортивной Славы Москаленского района.
Редакция «КП в Омске» выражает искреннее соболезнование семье и близким погибшего Виталия Зуева.