В начале декабря уфимцев ждут сильные магнитные бури

В первые дни декабря жителей Уфы ожидает период мощных геомагнитных возмущений. Новая вспышка солнечной активности спровоцировала усиление магнитной бури, которая может достичь пяти баллов по интенсивности.
В такие дни многие люди отмечают ухудшение самочувствия, включая интенсивные головные боли и нестабильность артериального давления. Существует вероятность обострения хронических заболеваний у тех, кто имеет соответствующие проблемы со здоровьем.
Наибольшему риску в этот период подвержены люди с диагностированными нарушениями артериального давления и различными сердечно-сосудистыми патологиями.
Специалисты советуют заранее принять меры предосторожности и иметь в домашней аптечке необходимые лекарственные средства, которые помогут смягчить возможные негативные симптомы, связанные с геомагнитными возмущениями.