Евпаторийский детский сад на 280 мест готов на 90%

В Евпатории почти готов к эксплуатации детский сад на 280 мест. Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, степень готовности составляет 90%.
Объект планируют закончить до конца года. Сейчас специалисты заканчивают монтаж инженерных коммуникаций, продолжают внутренние отделочные работы и оформляют фасад и кровлю. Затем рабочие начнут облагораживать прилегающую территорию и установят малые архитектурные формы.
— Важно, чтобы подрядчик сохранил темп и обеспечил своевременную сдачу объекта, — отметил Гоцанюк.