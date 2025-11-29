Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евпаторийский детский сад на 280 мест готов на 90%

Объект планируют завершить до конца года.

Источник: Юрий Гоцанюк/тг-канал

В Евпатории почти готов к эксплуатации детский сад на 280 мест. Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, степень готовности составляет 90%.

Объект планируют закончить до конца года. Сейчас специалисты заканчивают монтаж инженерных коммуникаций, продолжают внутренние отделочные работы и оформляют фасад и кровлю. Затем рабочие начнут облагораживать прилегающую территорию и установят малые архитектурные формы.

— Важно, чтобы подрядчик сохранил темп и обеспечил своевременную сдачу объекта, — отметил Гоцанюк.