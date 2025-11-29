Евпаторийский детский сад на 280 мест готов на 90%

Объект планируют закончить до конца года. Сейчас специалисты заканчивают монтаж инженерных коммуникаций, продолжают внутренние отделочные работы и оформляют фасад и кровлю. Затем рабочие начнут облагораживать прилегающую территорию и установят малые архитектурные формы.