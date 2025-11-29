Ричмонд
Праздничные мероприятия ко Дню матери проходят в Самаре

Накануне Дня матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, в Самаре проходят праздничные мероприятия.

Источник: пресс-служба администрации Самары

В Самарском районе областной столицы поздравили матерей и жен участников специальной военной операции и многодетных мам, для них выступили воспитанники центра детского и юношеского творчества «Мечта».

В Промышленном районе Самары чествовали многодетные семьи в рамках праздничного мероприятия ко Дню матери «От чистого сердца», которое прошло в доме культуры «Победа». Среди приглашенных — многодетные матери, занимающиеся активной общественной и творческой деятельностью, жены и матери участников СВО, сотрудницы предприятий Самары.

Гостьям праздника вручили цветы, памятные подарки и благодарственные письма от Думы городского округа Самара и главы администрации Промышленного района.

Праздничные мероприятия ко Дню матери проходят и в других районах Самары.