В театре имени Горького в Симферополе прошел мастер-класс ко Дню матери

Участницами стали жены и мамы бойцов спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 ноября, в преддверии Дня матери в театре имени Горького в Симферополе прошел мастер-класс по рисованию.

Мероприятие объединило жен и матерей участников Специальной военной операции и подарило им возможность отвлечься от повседневных забот и раскрыть свой творческий потенциал. В уютной атмосфере женщины смогли не только пообщаться в неформальной обстановке, но и попробовать себя в роли художников.

— Под руководством помощника руководителя по общественно-политической работе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю подполковника юстиции Татьяны Владимировны Эрдман, женщины создавали собственные картины, — рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.

По словам участниц, творческий вечер стал не просто уроком рисования, а настоящим психологическим отдыхом, где девушки получили много приятных впечатлений.