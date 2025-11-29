В театре имени Горького в Симферополе прошел мастер-класс ко Дню матери

В пятницу, 28 ноября, в преддверии Дня матери в театре имени Горького в Симферополе прошел мастер-класс по рисованию.
Мероприятие объединило жен и матерей участников Специальной военной операции и подарило им возможность отвлечься от повседневных забот и раскрыть свой творческий потенциал. В уютной атмосфере женщины смогли не только пообщаться в неформальной обстановке, но и попробовать себя в роли художников.
— Под руководством помощника руководителя по общественно-политической работе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю подполковника юстиции Татьяны Владимировны Эрдман, женщины создавали собственные картины, — рассказали в пресс-службе министерства культуры республики.
По словам участниц, творческий вечер стал не просто уроком рисования, а настоящим психологическим отдыхом, где девушки получили много приятных впечатлений.