В театре имени Горького в Симферополе прошел мастер-класс ко Дню матери

Мероприятие объединило жен и матерей участников Специальной военной операции и подарило им возможность отвлечься от повседневных забот и раскрыть свой творческий потенциал. В уютной атмосфере женщины смогли не только пообщаться в неформальной обстановке, но и попробовать себя в роли художников.