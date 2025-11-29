В Петербурге прошел очный этап всероссийского конкурса «Простые решения»

Очный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Простые решения» состоялся в лицее № 410 в Санкт-Петербурге. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Пушкинского района Северной столицы.
В очном финале конкурса приняли участие 20 лучших педагогов из 32 регионов страны. Они представили свои авторские разработки и практики, которые могут быть адаптированы для различных образовательных учреждений.
«У каждого из нас в детстве был наставник, который отдал нам частичку своего сердца. Мудрость, душевная щедрость и верность призванию дают учителям возможность поддерживать фундаментальные ценности, лежащие в основе нашей культуры», — отметил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Основная цель конкурса заключается в выявлении и распространении лучших педагогических практик, авторских технологий и адаптированных методик, способствующих повышению качества общего образования. Педагоги делились своими наработками, обсуждали актуальные проблемы и искали пути их решения.
По итогам очного этапа были определены пять победителей. Ими стали старший методист Вологодского института развития образования Ольга Чудова, учитель английского языка средней школы № 3 из Нижневартовска Екатерина Ивлева, учитель физики лицея № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга Анна Бровенко, воспитатель детского сада № 29 Пушкинского района Санкт-Петербурга Наталья Новикова и педагог дополнительного образования Киришского Дворца детского (юношеского) творчества имени Л. Н. Маклаковой Марьяна Муравлева. Церемония награждения прошла в Российском государственном педагогическом университете.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.