Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге прошел очный этап всероссийского конкурса «Простые решения»

Испытание прошли 20 лучших педагогов из 32 регионов.

Очный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Простые решения» состоялся в лицее № 410 в Санкт-Петербурге. Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Пушкинского района Северной столицы.

В очном финале конкурса приняли участие 20 лучших педагогов из 32 регионов страны. Они представили свои авторские разработки и практики, которые могут быть адаптированы для различных образовательных учреждений.

«У каждого из нас в детстве был наставник, который отдал нам частичку своего сердца. Мудрость, душевная щедрость и верность призванию дают учителям возможность поддерживать фундаментальные ценности, лежащие в основе нашей культуры», — отметил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Основная цель конкурса заключается в выявлении и распространении лучших педагогических практик, авторских технологий и адаптированных методик, способствующих повышению качества общего образования. Педагоги делились своими наработками, обсуждали актуальные проблемы и искали пути их решения.

По итогам очного этапа были определены пять победителей. Ими стали старший методист Вологодского института развития образования Ольга Чудова, учитель английского языка средней школы № 3 из Нижневартовска Екатерина Ивлева, учитель физики лицея № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга Анна Бровенко, воспитатель детского сада № 29 Пушкинского района Санкт-Петербурга Наталья Новикова и педагог дополнительного образования Киришского Дворца детского (юношеского) творчества имени Л. Н. Маклаковой Марьяна Муравлева. Церемония награждения прошла в Российском государственном педагогическом университете.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше