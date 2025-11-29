Посвященный Дню матери мурал открыли в Казани

В преддверии Дня матери в Казани открыли мурал, посвященный теме материнства. Художественное произведение площадью 248 квадратных метров расположено на фасаде жилого дома № 27 на улице Адоратского, напротив перинатального центра. Над изображением матери и ребенка в момент единения две недели работали художники Архип Знаков и Никита Маркин.
Инициатором создания мурала выступила администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов при поддержке депутата Госдумы Марата Нуриева. После торжественного открытия представители «Единой России» посетили перинатальный центр ГКБ № 7, где с февраля 2024 года родились более 8,6 тысячи детей, и вручили молодым мамам цветы и подарки.