Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посвященный Дню матери мурал открыли в Казани

Масштабное граффити площадью 248 кв. метров украсило фасад жилого дома на улице Адоратского.

Источник: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии Дня матери в Казани открыли мурал, посвященный теме материнства. Художественное произведение площадью 248 квадратных метров расположено на фасаде жилого дома № 27 на улице Адоратского, напротив перинатального центра. Над изображением матери и ребенка в момент единения две недели работали художники Архип Знаков и Никита Маркин.

Инициатором создания мурала выступила администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов при поддержке депутата Госдумы Марата Нуриева. После торжественного открытия представители «Единой России» посетили перинатальный центр ГКБ № 7, где с февраля 2024 года родились более 8,6 тысячи детей, и вручили молодым мамам цветы и подарки.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше