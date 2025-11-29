Осеннее лесовосстановление в КЧР провели на 124 гектарах земли

Лесоводы Карачаево-Черкесской Республики осенью 2025 года провели лесовосстановление на площади в 124 га. Подобные работы проводятся по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Помимо лесовосстановительных работ, в регионе проводят ремонт берегоукрепительных сооружений. По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, реконструкция затронула три сооружения на реках Эшкакон, Кубани и Маре. Также специалисты расчистили русла рек Кяфар, Абазинки и Овечки.
«В следующем году работы будут продолжены. Этой теме был посвящен один из вопросов, прозвучавший в ходе прямой линии и касающийся берегоукрепления рек в Зеленчукском районе», — отметил Рашид Темрезов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.