Центр беспилотных систем построят в Татарстане за два миллиарда рублей

Создание научно-производственного центра БАС планируется завершить до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане до конца 2026 года будет построен научно-производственный центр беспилотных авиационных систем стоимостью более 2 миллиардов рублей. Проект получил федеральную поддержку — в августе 2025 года он прошел отбор на получение субсидий, а в октябре правительство республики создало в Казани технопарк «НПЦ БАС».

Управляющей компанией промышленного кластера назначено ООО «Унипарк». Кураторами проекта выступают министерства промышленности и строительства Татарстана. Создание центра призвано вывести республику в лидеры разработки и производства беспилотных авиационных систем в России.