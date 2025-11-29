Центр беспилотных систем построят в Татарстане за два миллиарда рублей

В Татарстане до конца 2026 года будет построен научно-производственный центр беспилотных авиационных систем стоимостью более 2 миллиардов рублей. Проект получил федеральную поддержку — в августе 2025 года он прошел отбор на получение субсидий, а в октябре правительство республики создало в Казани технопарк «НПЦ БАС».