В Омской области обновили участок дороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы

Реконструкция затронула отрезок трассы с 3-го по 6-й километр.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке дороги Бекишево — Нагибино — Кутырлы в Тюкалинском районе Омской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Реконструкция затронула отрезок трассы с 3-го по 6-й километр, расположенный на подъезде к деревне Максимовке. Подрядчик снял старое дорожное покрытие, укрепил основание проезжей части, уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, нанес разметку и установил новые знаки.

В следующем году запланирован ремонт участка дороги с 6-го по 9-й километр. Выполнение всех работ находится на личном контроле главы Омской области Виталия Хоценко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.