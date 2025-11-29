В Петербурге начался международный юношеский турнир по настольному теннису

«Турнир памяти Никитина имеет не только самый высокий статус среди всех детских турниров нашей страны, но и пользуется большой популярностью у зарубежных спортсменов, которые всегда с удовольствием посещают наши соревнования, руководствуясь не только спортивными целями и задачами, но и желанием воочию насладиться видами одного из красивейших городов мира», — отметили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.