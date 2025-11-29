В Петербурге начался международный юношеский турнир по настольному теннису

Международный юношеский турнир по настольному теннису памяти Николая Никитина проходит с 27 ноября по 2 декабря в Санкт-Петербурге. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.
Площадкой для соревнования стал универсальный спортивный комплекс «Комета». В турнире принимают участие более 150 юношей и девушек в возрасте до 16 лет, а также мальчики и девочки до 12 лет.
«Турнир памяти Никитина имеет не только самый высокий статус среди всех детских турниров нашей страны, но и пользуется большой популярностью у зарубежных спортсменов, которые всегда с удовольствием посещают наши соревнования, руководствуясь не только спортивными целями и задачами, но и желанием воочию насладиться видами одного из красивейших городов мира», — отметили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.