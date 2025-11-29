В Черкесске провели фестиваль молодежных культур и уличного искусства

Фестиваль молодежных культур и уличного искусства прошел в Черкесске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики.
В программу фестиваля вошли уличный пленэр, различные мастер-классы, проверки физической силы, электронный тир, аквагрим, настольные игры, интеллектуальный квиз. Также для гостей выступили профессиональные музыканты и был организован открытый микрофон. Каждый участник мог проявить себя, получить новые навыки, вдохновиться и провести время в атмосфере творчества и общения.
«Фестиваль направлен на развитие творческого потенциала молодежи, поддержку современных форм самовыражения и укрепление культурных ценностей среди молодого поколения Карачаево-Черкесии. Подобные инициативы способствуют формированию активной гражданской позиции, раскрытию индивидуальных способностей и укреплению молодежного сообщества республики», — отметили в министерстве по делам молодежи региона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.