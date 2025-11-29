Воронежскую область наградили за реализацию проекта «Больше чем работа»

Награда за успешную реализацию проекта «Больше чем работа» по итогам 2025 года была вручена Воронежской области. Мероприятие организовано по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Церемония награждения прошла во время форума «Созидатели. Итоги года Росмолодежь. Предпринимай и Росмолодежь. Профи». Делегация Воронежской области получила памятный знак за значительный вклад в подготовку молодых специалистов. Представителям региона вручили также благодарственное письмо от Росмолодежи за создание условий для профессионального роста молодежи и содействие успешной реализации проекта «Больше чем работа».
В 2025 году в регион приехали более 100 студентов из Тамбова, Саратова, Москвы, Старого Оскола, Ростова-на-Дону и Мичуринска. Молодых специалистов принимали крупнейшие предприятия, такие как «Агроэкоменеджмент», «Воронежсинтезкаучук» и «Конструкторское бюро химавтоматики». Минтруд Воронежской области готовит заявку на участие в проекте «Больше чем работа» в 2026 году.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.