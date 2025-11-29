Воронежскую область наградили за реализацию проекта «Больше чем работа»

В 2025 году в регион приехали более 100 студентов из Тамбова, Саратова, Москвы, Старого Оскола, Ростова-на-Дону и Мичуринска. Молодых специалистов принимали крупнейшие предприятия, такие как «Агроэкоменеджмент», «Воронежсинтезкаучук» и «Конструкторское бюро химавтоматики». Минтруд Воронежской области готовит заявку на участие в проекте «Больше чем работа» в 2026 году.