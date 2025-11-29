Мобильный пункт приема отходов появится в Нижнем Новгороде до конца 2025 года

До конца 2025 года на улице Металлистов в Нижнем Новгороде откроется мобильный пункт приема жидких бытовых отходов. В следующем году сеть таких пунктов будет расширена до десяти пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Каждый такой пункт способен принимать 100 кубических метров жидких бытовых отходов в час. В нем используются уникальные технологии, которых больше нет нигде в России. Выпускаться они будут в нескольких модификациях.
— Такие пункты могут быть как модульными, представленными на станции аэрации, так и подземными. При возведении объекта мы отталкиваемся от рельефа местности, наличия грунтовых вод и в целом от проектно-инженерных изысканий, — рассказал технический директор компании-инвестора Дмитрий Еранов.
Как ожидается, запуск таких пунктов поможет решить проблему незаконного слива жидких бытовых отходов.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева совместно с АО «ОКО» и инвестором создали сеть легальных пунктов приёма ЖБО. В следующем году она будет расширена до 10 точек. Такие объекты появятся в каждом районе города.