Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильный пункт приема отходов появится в Нижнем Новгороде до конца 2025 года

Он откроется на улице Металлистов.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

До конца 2025 года на улице Металлистов в Нижнем Новгороде откроется мобильный пункт приема жидких бытовых отходов. В следующем году сеть таких пунктов будет расширена до десяти пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Каждый такой пункт способен принимать 100 кубических метров жидких бытовых отходов в час. В нем используются уникальные технологии, которых больше нет нигде в России. Выпускаться они будут в нескольких модификациях.

— Такие пункты могут быть как модульными, представленными на станции аэрации, так и подземными. При возведении объекта мы отталкиваемся от рельефа местности, наличия грунтовых вод и в целом от проектно-инженерных изысканий, — рассказал технический директор компании-инвестора Дмитрий Еранов.

Как ожидается, запуск таких пунктов поможет решить проблему незаконного слива жидких бытовых отходов.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева совместно с АО «ОКО» и инвестором создали сеть легальных пунктов приёма ЖБО. В следующем году она будет расширена до 10 точек. Такие объекты появятся в каждом районе города.