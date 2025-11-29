В Перми с 1 декабря изменят расписание движения на 13 городских маршрутах

Об изменениях в расписании движения общественного транспорта Перми сообщил департамент транспорта. Они затронут с 1 декабря трамвайные и автобусные маршруты.
На автобусном маршруте № 53 «10-й микрорайон — Центральный рынок» увеличат количество рейсов по выходным дням. В соответствии с меняющейся дорожной обстановкой скорректируют расписание по будням.
На автобусных маршрутах № 10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» и № 75 «Микрорайон Соболи — площадь Дружбы» будет увеличено количество отправлений в связи с возрастающим пассажиропотоком.
На автобусном маршруте № 16 «Микрорайон Запруд — микрорайон Владимирский» скорректируют отправления ранних утренних рейсов в м/р Владимирский для обеспечения более комфортной поездки работников предприятий.
На автобусном маршруте № 11 «Микрорайон Парковый — улица Сапфирная» вечерние отправления начнут совершаться позже в связи с возросшей востребованностью направления.
На автобусном маршруте № 77 «Микрорайон Левшино — улица Мильчакова» в будни последний рейс на 23:54 с остановки «Улица Памирская» перенесут на ранее утреннее время в связи с большей востребованностью у пассажиров.
Автобусный маршрут № 31 «Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора» изменит движение и будет следовать укороченным маршрутом по Серебрянскому проезду до дома № 16. Это связано со сложными дорожными условиями и невозможностью безопасного проезда участка в зимний период.
В связи с меняющейся дорожной обстановкой корректировку рейсов проведут на автобусных маршрутах № 37 «Улица Ушинского — микрорайон Висим», № 66 «Улица Авангардная — микрорайон Налимиха — улица Светлогорская», № 79 «Микрорайон Новый Крым — Педагогический колледж» и № 83 «Улица Ушинского — площадь Восстания».
На трамвайном маршруте № 12 «Стахановское кольцо — школа № 107» с 29 ноября добавили несколько рейсов по будням и выходным дням.
В Перми также с 1 декабря на маршрут № 15 выйдут новые автобусы-гармошки. Перевозчик усилит движение за счет 18 автобусов особо большого класса.