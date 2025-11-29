Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «Молодежь! Дружба! Мир!» прошел в Пушкинском районе Петербурга

Для гостей проводились творческие мастер-классы.

Дом молодежи «Царскосельский» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 18 ноября стал площадкой для творческого фестиваля «Молодежь! Дружба! Мир!», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.

Участниками мероприятия стали одаренные люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Свои выступления и работы представили любительские коллективы и индивидуальные исполнители. Зрители посмотрели театральные постановки, танцевальные и вокальные номера.

Параллельно с концертной программой гости фестиваля ознакомились с работами мастеров декоративно-прикладного творчества и художественного ремесла. Также для них проводились различные творческие мастер-классы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.