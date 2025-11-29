Где дешевле отдохнуть в Новый год — в Сочи или Абхазии

Российские туроператоры фиксируют снижение интереса к новогодним турам в Абхазию по сравнению с прошлым годом. Объем продаж путевок в республику уменьшился на 5−10 процентов, несмотря на сохранение цен на размещение в отелях на уровне 2024 года. Основным сдерживающим фактором стал значительный рост стоимости авиаперелетов, пишет АТОР.
Авиабилеты из Москвы в Сочи на новогодний период в настоящее время стоят от 100 тысяч рублей с багажом на одного пассажира. Перелет из столицы в Сухум 31 декабря обойдется от 80 тысяч рублей на двух человек. При этом на январь рейсы в абхазскую столицу и обратно в продаже отсутствуют.
Стоимость недельного тура на двоих с заездом 30 декабря в отель категории три звезды начинается от 29,1 тысячи рублей, в гостиницу уровня четыре звезды — от 36,7 тысячи рублей. Программа с питанием «все включено» в отеле 4* оценивается от 63,8 тысячи рублей без учета трансфера.
В декабре курорты Сочи предлагают туристам комфортные погодные условия и сниженные цены на размещение. В этот период можно найти выгодные предложения на десятидневные туры с перелетом, включающие проживание в отелях уровня четыре звезды с питанием «завтраки». Стоимость таких путевок на двух человек начинается от 46,3 тысячи рублей.
Для туристов, предпочитающих повышенный комфорт, доступны варианты размещения в отелях высшей категории. Аналогичный десятидневный тур в премиальных гостиницах обойдется от 115 тысяч рублей для двух человек. В цену включен перелет и завтраки по системе «шведский стол».
На новогодние праздники стоимость пятидневных туров на курорты Краснодарского края без учета авиаперелета составляет в среднем 68−75 тысяч рублей для двух человек. Такой вариант подойдет туристам, планирующим самостоятельную организацию поездки.
