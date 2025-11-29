Где дешевле отдохнуть в Новый год — в Сочи или Абхазии

Авиабилеты из Москвы в Сочи на новогодний период в настоящее время стоят от 100 тысяч рублей с багажом на одного пассажира. Перелет из столицы в Сухум 31 декабря обойдется от 80 тысяч рублей на двух человек. При этом на январь рейсы в абхазскую столицу и обратно в продаже отсутствуют.