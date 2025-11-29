Любителя коньков в Башкирии сняли с тонкого льда

Во время патрулирования спасатели Белорецка обнаружили на городском пруду местного жителя, который катался на коньках. Специалисты немедленно потребовали, чтобы мужчина прекратил опасное развлечение и покинул лед.
Как пояснили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии, на этом же водоеме недавно пришлось спасать провалившуюся под лед косулю и человека, увлекавшегося подледной рыбалкой.
Спасатели напомнили, что в настоящее время ледовый покров только начинает формироваться и его прочности недостаточно для безопасного нахождения людей. Для этого требуется толщина не менее 10 сантиметров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.