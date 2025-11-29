Ричмонд
Любителя коньков в Башкирии сняли с тонкого льда

Спасатели в Белорецке эвакуировали конькобежца с тонкого льда.

Источник: Комсомольская правда

Во время патрулирования спасатели Белорецка обнаружили на городском пруду местного жителя, который катался на коньках. Специалисты немедленно потребовали, чтобы мужчина прекратил опасное развлечение и покинул лед.

Как пояснили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии, на этом же водоеме недавно пришлось спасать провалившуюся под лед косулю и человека, увлекавшегося подледной рыбалкой.

Спасатели напомнили, что в настоящее время ледовый покров только начинает формироваться и его прочности недостаточно для безопасного нахождения людей. Для этого требуется толщина не менее 10 сантиметров.

