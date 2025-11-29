Музей в Омской области вышел в финал премии «Больше чем путешествие»

Калачинский историко-краеведческий музей в Омской области стал финалистом всероссийской премии «Больше чем путешествие». Конкурс организован в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Музей претендует на победу в номинации «Больше чем точка притяжения». В ней представлены места и проекты, которые раскрывают культуру регионов. От Омской области в данной номинации участвует инициатива «Музей — хранитель памяти и источник гордости». Этот проект направлен на вовлечение школьников и молодежи в изучение истории России и родного края, пробуждение чувства патриотизма и уважения к прошлому.
Отдать голос за своего фаворита можно через виджет в сообществе «Больше чем путешествие» в соцсети ВКонтакте. Онлайн-опрос продлится до 5 декабря. Имена лауреатов станут известны 24 декабря на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в Москве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.