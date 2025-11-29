Музей в Омской области вышел в финал премии «Больше чем путешествие»

Музей претендует на победу в номинации «Больше чем точка притяжения». В ней представлены места и проекты, которые раскрывают культуру регионов. От Омской области в данной номинации участвует инициатива «Музей — хранитель памяти и источник гордости». Этот проект направлен на вовлечение школьников и молодежи в изучение истории России и родного края, пробуждение чувства патриотизма и уважения к прошлому.