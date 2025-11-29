В Волгограде пенсионеров научили пользоваться смартфоном

«Мы отчетливо видим, что программа пользуется искренним интересом и реальной востребованностью среди пожилых людей — это подтверждают и активные заявки на обучение, и теплые слова благодарности от выпускников. Для нас крайне важно, чтобы каждый человек старшего поколения чувствовал себя уверенно в современном цифровом пространстве», — подчеркнула директор центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.