В Волгограде пенсионеров научили пользоваться смартфоном

Обучающий курс для пожилых жителей Волгограда «Основы работы со смартфоном» завершился в региональном центре информационных технологий. Занятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в областном комитете информационных технологий.
Участниками обучения стали 27 человек из разных районов города. Программа была разработана с учетом особенностей восприятия и освоения цифровых технологий пожилыми людьми. Занятия проводились в небольших группах под руководством преподавателя, который уделял внимание каждому участнику и разъяснял все возникающие вопросы.
В ходе обучения пенсионеры познакомились с основными функциями смартфонов, в том числе освоили навыки совершения звонков и отправки сообщений, пользования мессенджерами для общения с родными и друзьями. Особое внимание было уделено работе с приложениями для оплаты услуг, записи к врачу и получения государственных сервисов.
«Мы отчетливо видим, что программа пользуется искренним интересом и реальной востребованностью среди пожилых людей — это подтверждают и активные заявки на обучение, и теплые слова благодарности от выпускников. Для нас крайне важно, чтобы каждый человек старшего поколения чувствовал себя уверенно в современном цифровом пространстве», — подчеркнула директор центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.