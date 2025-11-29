В Ростове введут запрет на стоянку транспорта на участке Тренева

На участке улицы Тренева в донской столице введут запрет на стоянку транспорта. Об этом сообщили в городской департаменте транспорта.
Запрет вводится в связи с изменениями в схеме организации дорожного движения и направлен на повышение уровня общественной безопасности. На месте будут размещены таблички, сообщающие автовладельцам о возможной эвакуации машин в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
Новые меры начнут действовать с 6 декабря на участке улицы Тренева рядом со строением по адресу Рабочая площадь, дом № 17.
