В Ростове введут запрет на стоянку транспорта на участке Тренева

Об этом сообщает городской департамент транспорта.

На участке улицы Тренева в донской столице введут запрет на стоянку транспорта. Об этом сообщили в городской департаменте транспорта.

Запрет вводится в связи с изменениями в схеме организации дорожного движения и направлен на повышение уровня общественной безопасности. На месте будут размещены таблички, сообщающие автовладельцам о возможной эвакуации машин в рабочие дни с 8:00 до 18:00.

Новые меры начнут действовать с 6 декабря на участке улицы Тренева рядом со строением по адресу Рабочая площадь, дом № 17.

Ранее сообщалось, что в октябре в центре Ростова появятся новые платные парковки.