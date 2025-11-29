Минский метрополитен сказал, правда ли, что пассажиров с рюкзаком проверяют чаще, пишет агентство «Минск-Новости».
Поводом поднять эту тему стал набравший более 210 тысяч просмотров ролик в TikTok, в котором блогер критиковал работу службу безопасности минской подземки. Молодой человек рассказал, что несколько месяцев перед входом в метро клал свой рюкзак в пакет и спокойно проходил на станцию без осмотра ручной клади. Привел он и другой пример, когда на станции «Могилевская» собралась очередь пассажиров с рюкзаками, а в это время на станцию проходили «100% подпитые типы».
«Весь Минск знает уже много лет, какой типаж досматривают в метро. Уже говорил, что если перед собой пропустить примерного челика с рюкзаком и пойти следом, то 99% его будут смотреть, а вы спокойно без нервов пройдете в метро», — цитирует агентство наблюдения минчанина с сохранением особенностей его орфографии.
В Минском метрополитене мнение минчанина о предвзятом отношении сотрудников службы безопасности к пассажирам с рюкзаками считают ошибочным.
«Обеспечить досмотр ручной клади каждого пассажира технически возможно, но нецелесообразно, потому как у большинства пользователей столичной подземки нет с собой запрещенных к обороту предметов и веществ», — сказал официальный представитель метро Андрей Дроб.
По его словам, процедура досмотра на рентгенографическом сканере обычно занимает менее минуты, но в часы пик такая проверка всех пассажиров «приведет к большому скоплению людей».
«К тому же досмотр вещей всех без исключения пассажиров снизит привлекательность подземки как быстрого и комфортного вида транспорта», — добавил Дроб.
Также он рассказал, как инспектор службы безопасности принимает решение о проведении досмотра ручной клади. Делает он это самостоятельно, но №не на основе личных догадок или желания":
«Используются профессиональные знания и навыки, оцениваются особенности ручной клади, поведение и иные действия пассажира. Специалист определяет наличие так называемых индикаторов возможной опасности».
Наличие рюкзака или другого предмета большой ручной клади — не единственное и не обязательное основание для того, чтобы досмотреть пассажира. Учтут габариты и вес запрещенных к перевозке предметов (например, оружия, боеприпасов, газовых баллонов, петард). Их пассажир и может нести в малогабаритных сумках, которые кажутся пустыми.
В метро назвали досмотры мерами эффективными, напомнив о статистике. Только в 2025-м подразделения службы безопасности Минского метрополитена выявили более 5 тысяч предметов и веществ, запрещенных к обороту в подземке. Это ножи, кастеты, патроны, пневматическое оружие без разрешения. Скажем, ранее мы писали, что пенсионер получил уголовное дело из-за находки во время досмотра в минском метро — это был патрон. Тут рассказываем и о других находках.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.
А начинавший в Беларуси Юрий Антонов выпустил песню «Доченька», о которой говорил на «Славянском базаре в Витебске».
Еще мы писали, какие необычные предметы выбрасывали из окон белорусы и чем это для них обернулось: куриная тушка, ножи, флакон духов, рюмка после телесюжета и 770 тысяч евро по кодовому слову «Борисовна».
Также стало известно, что информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ.