Минский метрополитен сказал, правда ли, что пассажиров с рюкзаком проверяют чаще

Поводом поднять эту тему стал набравший более 210 тысяч просмотров ролик в TikTok, в котором блогер критиковал работу службу безопасности минской подземки. Молодой человек рассказал, что несколько месяцев перед входом в метро клал свой рюкзак в пакет и спокойно проходил на станцию без осмотра ручной клади. Привел он и другой пример, когда на станции «Могилевская» собралась очередь пассажиров с рюкзаками, а в это время на станцию проходили «100% подпитые типы».