В V Конгрессе молодых ученых в Сириусе поучаствовали более 8 тыс. человек

«В 2025 году на участие в конгрессе было подано более 16 000 заявок. В мероприятиях конгресса приняли участие более 8 000 участников из 89 регионов Российской Федерации и 100 иностранных государств, в том числе представители 480 российских и 44 иностранных вузов. У более чем 30% делегатов есть ученые степени — конгресс стал единственным мероприятием в России, одновременно собравшим такое количество участников, имеющих степени. Средний возраст участников конгресса — 32 года», — отметили в оргкомитете.