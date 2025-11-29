Ричмонд
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Гусев объявил опасность атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, заявил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО — наготове», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

