В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО находятся наготове, заявил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО — наготове», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
