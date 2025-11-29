В Ростовской области установлен антирекорд в 148 протоколов по тонировке за рейд

В Ростовской области во время рейда полицейских против тонировки, который состоялся в пятницу, 28 ноября, был установлен антирекорд по количеству нарушений. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Донскому региону инспекторы оформили 148 протоколов за темные стекла автомобилей.
— Всего в ходе мероприятия было выявлено 172 нарушения правил дорожного движения. Большинство протоколов составили за управление автомобилями с незаконно тонированными стеклами. Это нарушение попадает под статью 12.5 часть 3.1 КоАП РФ, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Также инспекторы обнаружили другие нарушения. Один водитель установил государственные регистрационные знаки с нарушением требований. Другой автомобилист не имел страхового полиса ОСАГО. Выявлено управление транспортным средством с техническими неисправностями.
— Также зафиксирован случай управления транспортным средством без документов. А один из водителей водитель превысил нормативы выбросов загрязняющих веществ. Еще было обнаружено уклонение от исполнения административного наказания. Кроме того, четыре водителя проявили неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Их доставили в территориальные отделы для составления протоколов.
