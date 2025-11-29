Студенты из Санкт-Петербурга вошли в число победителей премии «Труд крут»

Итоги национальной премии «Труд крут», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», были объявлены во время Всероссийского слета студенческих отрядов в Красноярске. Представители Санкт-Петербурга заняли несколько призовых мест, в том числе первых, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.