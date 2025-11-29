Студенты из Санкт-Петербурга вошли в число победителей премии «Труд крут»

Итоги национальной премии «Труд крут», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», были объявлены во время Всероссийского слета студенческих отрядов в Красноярске. Представители Санкт-Петербурга заняли несколько призовых мест, в том числе первых, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Северной столицы.
Награды были вручены тройкам лучших по итогам конкурсов профессионального мастерства. В частности, в компетенции «Горничная» победу одержала Анна Куракина из отряда «Альтаир». А лучшим мастером слесарных работ стал Вячеслав Антонов. Он является участником отряда NOIR. Первое место в компетенции «Технология переработки продукции» досталось Карине Гавриловой. На премии она представляла свой отряд «Ударник».
Также студенты из Петербурга дважды оказывались в шаге от победы. Например, в компетенции «Токарь» серебро взял Владимир Ламок, а в категории «Служба по охране труда и пожарной безопасности» обладателем второго места стала Анастасия Зимовец. Бронзу в копилку Санкт-Петербурга принесла Анастасия Плотникова. Она участвовала в компетенции «Матросы-спасатели».
Помимо этого, участники из Санкт-Петербурга получили награду в конкурсе «Медиа РСО». Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Взлетная полоса» стал победителем в категории «Сообщество ВКонтакте» в номинации «Лучшая пресс-служба трудового проекта».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.