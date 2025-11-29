В Ярославской области создали 944 км минерализованных полос возле лесов

Более 940 км минерализованных полос создали в 2025 году в Ярославской области для защиты лесов от огня, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
«Минерализованные полосы играют важную роль в защите лесов от огня. Это барьеры, которые предотвращают распространение низового пожара. В нашем регионе принимаются все возможные меры по минимизации количества лесных пожаров», — отметила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Также в этом году в регионе прочистили более 1,8 тыс. км уже существующих минерализованных полос. Помимо этого, специалисты благоустроили 642 места для отдыха на природе, установили 218 шлагбаумов и 815 стендов с информацией на противопожарную тематику. Примечательно, что годовой план по созданию минерализованных полос в регионе был перевыполнен. Изначально в Ярославской области рассчитывали прокопать только 860 км таких барьеров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.