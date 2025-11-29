В Ярославской области создали 944 км минерализованных полос возле лесов

Также в этом году в регионе прочистили более 1,8 тыс. км уже существующих минерализованных полос. Помимо этого, специалисты благоустроили 642 места для отдыха на природе, установили 218 шлагбаумов и 815 стендов с информацией на противопожарную тематику. Примечательно, что годовой план по созданию минерализованных полос в регионе был перевыполнен. Изначально в Ярославской области рассчитывали прокопать только 860 км таких барьеров.