В деревне Урмикеево Свердловской области запустили новый газопровод

Благодаря этому доступ к голубому топливу получили владельцы около 250 домовладений.

Новый распределительный газопровод был запущен в деревне Урмикеево в Свердловской области. Он был создан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Газификация территорий позволяет значительно повысить качество жизни людей. Жители Урмикеева долго ждали этого момента, и особенно важно, что строительство газопровода завершено досрочно. Сегодня мы видим результат совместной работы — в домах уже горит голубое топливо», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Протяженность газопровода превышает 21 км. Он подключен к межпоселковой сети, построенной в прошлом году. Благодаря новой инфраструктуре природным газом обеспечены около 250 домовладений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.