В Башкирии за год отремонтировали более 100 километров дорог

Свыше 100 км дорог, входящих в опорную сеть Башкирии, отремонтировали в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
В частности, специалисты обновили участки трасс Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Магнитогорск — Ира, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Белорецк — Учалы — Миасс. А всего до конца года в порядок в регионе планируют привести еще 85 км дорог.
«Это основные дороги, которые связывают районные центры со столицей республики — Уфой, ведут к важным туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям и кластерам. Они также обеспечивают выход на федеральные трассы. Поэтому таким транспортным артериям дорожники уделяют особое внимание», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любови Минаковой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.