В Татарстане модернизировали 49 центров занятости

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Кадры» провели в 49 центрах занятости в Татарстане, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Во время работ специалисты обновили инженерные сети, выполнили отделочные работы, разместили современное оборудование и мебель. В модернизированных центрах занятости созданы комфортные пространства для работы с соискателями, зоны цифровых услуг, интерактивный банк вакансий и детские уголки. Во всех учреждениях предусмотрена инфраструктура, необходимая маломобильным посетителям.
Ранее в Минтруде Татарстана отмечали, что программа модернизации центров занятости заключается не только в ремонте офисных пространств, но и в принципиально новых подходах к организации работы, оказанию услуг получателям и решению их вопросов. Это в том числе персональное сопровождение и консультирование. Специалисты службы окажут всю необходимую помощь в поиске работы: от составления резюме и подготовки к собеседованиям до организации временной занятости.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.