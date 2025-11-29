В Татарстане модернизировали 49 центров занятости

Ранее в Минтруде Татарстана отмечали, что программа модернизации центров занятости заключается не только в ремонте офисных пространств, но и в принципиально новых подходах к организации работы, оказанию услуг получателям и решению их вопросов. Это в том числе персональное сопровождение и консультирование. Специалисты службы окажут всю необходимую помощь в поиске работы: от составления резюме и подготовки к собеседованиям до организации временной занятости.